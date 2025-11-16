Guijuelo despliega su programa por el 25N con 'Escape Rooms' y una campaña de concienciación urbana

Presentación de la programación por el 25-N en Guijuelo

La Concejalía de Igualdad de Guijuelo ha presentado su programa de actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre. Las propuestas, que se desarrollarán en diversos entornos de la localidad, buscan implicar a distintas generaciones a través de la sensibilización y la acción directa.

El programa ya dio inicio con un taller de defensa personal impartido en el Centro Juvenil. Las actividades continuarán intensificándose en la semana de la conmemoración.

El día central, martes 25 de noviembre, estará marcado por un manifiesto y un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la violencia de género, a cargo de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Guijuelo (Ameg).

Los esfuerzos de este año se centran en la campaña ‘Todos y todas podemos derretir el iceberg’, un lema que la Concejalía retoma para destacar la importancia de visibilizar las violencias sutiles o latentes.

Una de las novedades más dinámicas del programa es la organización de dos sesiones de Escape Room, ambas el mismo día 25:

Adultos: A las 18:00 horas , Ameg dirigirá una sesión en su sede.

Jóvenes: A las 19:30 horas, se desarrollará la segunda sesión, destinada al público juvenil y que requiere inscripción previa.

Además, en el Centro Cultural y dirigido a todos los públicos, se llevará a cabo la actividad de sensibilización multigeneracional ‘Confía en ti mujer’, disponible en el horario habitual de apertura del centro.

En el marco de la campaña del 'iceberg', se realizará una ruta urbana en colaboración con jóvenes de Guijuelo. El objetivo de esta acción es colocar mensajes de concienciación en espacios públicos que sirvan tanto para potenciar la autoestima como para ayudar a identificar las señales asociadas a este tipo de violencia.

Para finalizar el programa, el día 26 de noviembre a partir de las 12:30 horas, Radio Guijuelo emitirá un programa especial de concienciación destinado a toda la población.