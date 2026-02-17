Guijuelo dice adiós al Carnaval con fiesta y un concurso de disfraces

Las familias guijuelenses disfrutaron este martes de una jornada festiva que sirvió como clausura de las actividades de Carnaval, con propuestas pensadas para todos los públicos. El espectáculo Galactics animó la tarde antes de dar paso al desfile y concurso de disfraces ‘Fantasía Marina y Esencia Ibérica’, celebrado en la carpa instalada en la plaza Mayor.

El certamen premió la creatividad y la participación en distintas categorías. En la modalidad de etiqueta verde para grupos de más de tres participantes, el primer puesto fue para Algas corales y mucho ibérico, cuyos integrantes recibieron un vale de 80 euros para la compra de productos ibéricos.

Por su parte, en la categoría etiqueta verde al mejor disfraz grupal, el galardón recayó en Pulpos pata negra, que fueron recompensados con un vale de 100 euros también canjeable por productos ibéricos locales.

Con esta cita festiva, el municipio cerró su programación carnavalesca combinando animación, participación vecinal y la promoción de uno de sus principales emblemas gastronómicos.