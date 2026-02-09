Guijuelo entrega 1.200 euros a la Asociación Española contra el Cáncer

La XIII edición de la carrera Jamón Veloz se celebró el pasado 23 de noviembre en Guijuelo. Una prueba que batió récord de inscritos: más de 250 participantes y que además acogía una Marcha Solidaria en recuerdo de Gema Merino y en la que todo lo recaudado se destinaba a la AECC.

En la mañana de ayer, antes de la salida de la Media Maratón, los organizadores de la prueba, el Club Atletismo de Guijuelo y el Ayuntamiento de Guijuelo hicieron entrega a la Junta Local de la AECC de un cheque por valor de 1.200 euros que irán destinados a la investigación contra el cáncer.