Guijuelo entrega 1.200 euros a la Asociación Española contra el Cáncer
Se trata de la recaudación de la carrera Jamón Veloz que acogió la villa en noviembre
La XIII edición de la carrera Jamón Veloz se celebró el pasado 23 de noviembre en Guijuelo. Una prueba que batió récord de inscritos: más de 250 participantes y que además acogía una Marcha Solidaria en recuerdo de Gema Merino y en la que todo lo recaudado se destinaba a la AECC.
En la mañana de ayer, antes de la salida de la Media Maratón, los organizadores de la prueba, el Club Atletismo de Guijuelo y el Ayuntamiento de Guijuelo hicieron entrega a la Junta Local de la AECC de un cheque por valor de 1.200 euros que irán destinados a la investigación contra el cáncer.
