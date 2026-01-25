Guijuelo estrena su primer Canicross en una jornada marcada por la climatología y la solidaridad

Este domingo, 25 de enero, Guijuelo ha celebrado con éxito la primera edición de su Canicross, un evento que ha logrado aunar el deporte, el contacto con la naturaleza y la convivencia con las mascotas. Pese al entusiasmo de los participantes, la organización se vio obligada a realizar ajustes de última hora en la logística de la prueba debido a la alerta por mala climatología.

Para garantizar la seguridad y el bienestar tanto de los corredores como de sus perros, la salida y la llegada de los recorridos se trasladaron a una de las naves de la FIC. El resto del desarrollo de la competición tuvo lugar en el entorno del parque de La Dehesa, que se convirtió en el escenario principal de esta novedosa cita deportiva en la localidad.

El evento contó con un fuerte respaldo institucional, con la participación activa del alcalde, Roberto Martín, junto a los concejales Fermín Sánchez y Jesús Manuel Hernández, quienes formaron parte del desarrollo de la jornada. Asimismo, la cita tuvo un cariz especial con la presencia de María, la "princesa futbolera", quien no quiso perderse esta oportunidad de compartir una jornada única entre vecinos y sus animales de compañía.