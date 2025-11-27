Guijuelo impulsa el comercio local con 2.000 euros en premios estas Navidades

Los concejales de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Guijuelo, Roberto H. Garabaya y Sandra Méndez, han presentado la nueva edición de la campaña navideña de apoyo al comercio local, titulada “Esta Navidad me pido Guijuelo”. La iniciativa, que se desarrollará del 11 de diciembre al 9 de enero, celebra ya su sexto año con el objetivo de animar a los vecinos a realizar sus compras en el municipio y respaldar así a los comerciantes y hosteleros en una de las épocas más importantes del año.

Como en ediciones anteriores, la campaña repartirá un total de 2.000 euros en premios entre los participantes. Para optar a ellos, los vecinos deberán utilizar el conocido “pasaporte” de compras, disponible en todos los establecimientos adheridos. Cada compra o consumo igual o superior a 5 euros permitirá obtener un sello, y una vez completados seis —cuatro procedentes de comercios y dos de locales de hostelería—, el pasaporte podrá depositarse en la urna habilitada en el Hall del Ayuntamiento.

Todos los pasaportes entregados participarán en un sorteo que repartirá 90 cheques-regalo por un valor total de 2.000 euros. En concreto, se otorgarán 20 cheques de 50 euros, 30 de 20 euros y 40 de 10 euros, que podrán canjearse en cualquiera de los establecimientos participantes.

La campaña busca no solo incentivar la actividad económica local, sino también fortalecer el vínculo entre los vecinos y los negocios de proximidad, destacando la importancia de consumir en Guijuelo durante la Navidad.