Guijuelo incorpora más de 140 nuevas publicaciones se incorporan al catálogo de su biblioteca

Las responsables de la Biblioteca Municipal de Guijuelo han presentado las novedades que se incorporan a su catálogo y que están pensadas para todos los rangos de edad de sus usuarios.

Más de 70 novedades para los adultos, donde destacan los géneros de novela negra, los intimistas y las historias de amor, entre otras y títulos como ‘La sangre de la malvasía’, ‘La novia de la paz’, ‘Peligro de derrumbe’ o ‘El accidente’, por nombrar algunos.

Para los lectores juveniles se ha apostado por una variedad de títulos entre los que se encuentran la última publicación de la autora salmantina, Victoria Álvarez, ‘La luz en la niebla’, además de otros títulos como el de dark academia, ‘La caída de las brujas’ o los relacionados con la intriga y los asesinatos ‘Nunca nos pillarán’ y ‘El retorno de Rachel Price’.

Por último y destinado a los lectores más pequeños las familias encontrarán una selección de publicaciones adaptadas a cada etapa educativa: las aventuras de Dani y Evan, ‘La vida secreta del pipí y la caca’, además de los informativos como la vida de Albert Einstein o las Historias enredadas de la Antigua Roma y la Edad Media.