Guijuelo invierte en la mejora de varias calles y la instalación de mobiliario urbano

Las actuaciones de mejora en las calles de la localidad se centran en las próximas semanas en el acceso al colegio Filiberto Villalobos, en Príncipe Felipe y en la zona del Camino Lateral. En el acceso del colegio Filiberto Villalobos se va a arreglar el firme y se va a instalar una defensa vegetal, por un lado, para facilitar la accesibilidad y por otro, para evitar peligros en la salida y entrada al centro. La calle Príncipe Felipe acogerá dos actuaciones. En la zona junto al cuartel de la Guardia Civil se va a abrir un nuevo acceso al barrio y en toda la calle se mejorarán el acerado en ambas márgenes. Por último, en el Camino Lateral se va a continuar la actuación de mejora de la vía, en este caso, en el tramo que va desde la carretera de Campillo y hasta la carretera de Fuenterroble.

Para mejorar la limpieza de las calles de la localidad y facilitar la recogida de residuos el Ayuntamiento ha instalado nuevas papeleras. En total son 44 las papeleras que se están colocando en diferentes calles, principalmente en las zonas de los colegios y en Filiberto Villalobos. Estas nuevas papeleras están adaptadas a la normativa actual y cuentan con tapa para evitar que las inclemencias del tiempo afecten a la recogida, según afirmó Laura Martín, concejala de Medio Ambiente.

Por otra parte, la festividad de Todos los Santos volverá a reunir a un gran número de guijuelenses en el cementerio, que ya está listo para el incremento de usuarios habitual en estas fechas. La novedad de este año es la creación de una nueva zona de aparcamiento, en la que actualmente se está trabajando en las zonas de ajardinamiento, de sombra y descanso.

Por su parte, en el interior del cementerio se ha mejorado la zona trasera, donde se han plantado 18 árboles, se ha creado una zona de descanso y se ha mejorado el firme en las zonas de paso. Además, los dos árboles de entrada al cementerio se han podado.

Del mismo modo, durante estos días de Todos los Santos, como es habitual, se ha reforzado el servicio de recogida de residuos y el concejal de Urbanismo, Roberto H. Garabaya ha recordado que la instalación permanecerá abierta durante todo el día, así como los aseos, que estarán vigilados por las cámaras de seguridad conectadas, por circuito cerrado, con el servicio de los cuerpos de seguridad de la localidad.