Guijuelo Joven cumple 18 años, una mayoría de edad celebrada "con éxito"

El Centro Joven de Guijuelo sopló este viernes las velas de su 18º aniversario, alcanzando oficialmente la mayoría de edad. Para conmemorar este hito, el alcalde Roberto Martín se unió a los responsables y monitores del Centro para el emotivo acto de celebración.

Bajo el nombre de Guijuelo Joven, el centro ha sido durante casi dos décadas un punto de encuentro fundamental para la infancia y la juventud del municipio.

Guijuelo Joven cumple 18 años | Ayuntamiento de Guijuelo

La fiesta de cumpleaños ha sido un éxito de participación, con un gran número de niños y jóvenes que se han acercado hasta las instalaciones para formar parte del festejo. Como es tradición en estas efemérides, no ha faltado una tarta gigante con la que todos han podido compartir un trozo, acompañada de música y una variedad de juegos que han animado la tarde y puesto el broche de oro a la celebración de estos 18 años de trayectoria.