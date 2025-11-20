Guijuelo lanza dos concursos para premiar la decoración navideña de balcones y escaparates

El Ayuntamiento de Guijuelo ha puesto en marcha la maquinaria navideña con la convocatoria de dos concursos de decoración, dirigidos a incentivar tanto el comercio local como la participación de los vecinos en el embellecimiento festivo de la villa.

II Concurso de Balcones, Ventanas y Fachadas

Por segundo año consecutivo, se convoca el ‘II concurso de decoración navideña de balcones, ventanas y fachadas Navidad en Guijuelo’. Este certamen busca premiar las tres mejores decoraciones que destaquen por su originalidad, modernidad y por incorporar algún elemento representativo de Guijuelo. El plazo de presentación de solicitudes comienza el 25 de noviembre y finaliza el 10 de diciembre. Los participantes deben exponer sus composiciones del 11 de diciembre al 6 de enero.

V Concurso de Escaparates Navideños con premios ibéricos

Para dinamizar el comercio, se celebra el V concurso de escaparates navideños, que ofrece atractivos premios, muchos de ellos ligados a la rica tradición gastronómica de Guijuelo. El primer premio consiste en un jamón ibérico, una comida para dos personas en las jornadas de la Matanza, y publicidad en Radio Guijuelo durante 20 semanas. El segundo premio incluye lomo, chorizo y salchichón ibérico, vino y publicidad en Radio Guijuelo durante 10 semanas. Para el tercer mejor escaparate decorado se otorgará chorizo y salchichón ibérico y vino.

El plazo para participar en el concurso de escaparates es idéntico al de los balcones: la solicitud se abre el 25 de noviembre y finaliza el 10 de diciembre, y la exposición de los escaparates debe ser del 11 de diciembre al 6 de enero.

Con esta doble convocatoria, el Ayuntamiento busca llenar las calles de Guijuelo de ambiente navideño y creatividad durante las próximas fiestas.