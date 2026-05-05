Guijuelo llena mayo de propuestas culturales

El Centro Cultural de Guijuelo retoma durante el mes de mayo su programación de teatro y formación, sumando iniciativas sobre reciclaje y prevención del acoso escolar.

La actividad teatral inicia el día 6 con las obras ¡Ay qué lío! y Un día de cuento, dirigidas a alumnos de la zona. El día 15 será el turno del público infantil y familiar con la representación de Chiflados y la sesión de bebecuentos Storytelling.

En el ámbito literario, se realizará una nueva entrega del programa QTC con la escritora Marina SanMartín. Asimismo, se ha organizado una actividad intergeneracional centrada en la lucha contra el bullying.

Con motivo del Día Mundial del Reciclaje, se ha programado un paseo por el entorno natural dedicado a la limpieza y protección del medio ambiente. Además, el artesano Juan Pedro Cortés presentará una exposición de bolígrafos, estilográficas y portaminas.

En cuanto a la oferta formativa, el programa Conexión Digital Senior +60 incluye tres cursos sobre fotografía, YouTube y reservas online. Finalmente, se impartirá una formación sobre el uso de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial orientada a mayores de 18 años.