Guijuelo organiza un mes lleno de actividades por el 8M

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8M, Guijuelo conmemora este día con un amplio programa que se celebrará con la colaboración de varias áreas municipales como en el Centro Cultural, Ludoteca, Centro Joven o Centro de Día, además de los centros educativos, que acogerán propuesta y talleres adaptados a los grupos de edad.

Durante todo el mes se imparten sesiones del programa ‘Educando en Igualdad’ en el Filiberto Villalobos y en el Miguel de Cervantes y en la jornada del miércoles se ha celebrado un kahoot en Vivo por la igualdad en el IES Vía de la Plata.

Programa Guijuelo 8 M

Este viernes, 6 de marzo, a las doce de la mañana, en la plaza Mayor se llevará a cabo una concentración y una lectura de manifiesto a cargo de la concejal de Igualdad, Sara García en colaboración de AMEG. Por la tarde y durante la jornada del sábado, el Centro Joven acoge una propuesta de juegos por la igualdad y el DIY: 8M Escribe por la Igualdad.

Además, dentro del programa destaca un taller de autocuidado en el Centro Cultural, el taller ‘Sin límite, sin barreras: motivación para todas las edades y géneros’ en el Centro de Día o el taller ‘Respira, siente, transforma…meditación compartida’ previsto pare el jueves 19 marzo.