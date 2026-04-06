Guijuelo pone fecha al rally Entresierras Histórico

Guijuelo se prepara para convertirse nuevamente en el epicentro del automovilismo clásico con el regreso del rally Entresierras Histórico. La cita, que ya es una tradición en el calendario deportivo regional, se llevará a cabo durante el primer fin de semana de junio, concretamente los días viernes 5 y sábado 6.

La presentación oficial del evento ha tenido lugar este lunes y ha contado con la participación de Jesús Manuel Hernández, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Guijuelo, y José Andrés Corsino, representante de la Escudería Entresierras Histórico. Ambos han detallado las claves de esta prueba de regularidad, que volverá a estar estructurada en dos etapas diferenciadas.

Como principal novedad para esta edición, los organizadores han desvelado que se realizará un guiño especial a una de las pruebas que formaron parte del primer campeonato de regularidad, buscando recuperar la esencia de los orígenes de este deporte. Asimismo, se ha anunciado que el periodo de inscripciones se abrirá esta misma semana, por lo que se espera una rápida respuesta de los aficionados.

El rally se ha convertido en una prestigiosa competición de regularidad para vehículos clásicos que recorre las Sierras de Francia y Béjar en Salamanca. La prueba cubre más de 500 km, siendo parte del Trofeo Oeste Ibérico.