Guijuelo premia la creatividad navideña de sus vecinos y comerciantes

El Ayuntamiento de Guijuelo ha procedido a la entrega de galardones de sus certámenes navideños, una iniciativa que busca dinamizar el comercio de proximidad y fomentar la participación ciudadana en la vida municipal. El alcalde, Roberto Martín, acompañado por los concejales Roberto H. Garabaya, Laura Martín y Yolanda Alonso, ha encabezado el acto institucional donde se ha reconocido la creatividad de los participantes en las dos categorías convocadas para estas fiestas.

En el marco del II concurso de decoración de balcones, fachadas y ventanas, el máximo reconocimiento ha recaído en Carmen Blanca Montero por la ornamentación del balcón número siete, quien ha sido distinguida con un jamón ibérico. La segunda posición ha sido para Tomas Durán por el diseño del balcón número tres, recibiendo como premio un lote de ibéricos y una invitación para dos personas a las tradicionales jornadas de la matanza. Por su parte, Celia San Cecilio ha obtenido el tercer premio gracias a la decoración del balcón número cuatro, recibiendo un lote de productos ibéricos.

De forma paralela, el V concurso de escaparates ha vuelto a poner de manifiesto el esfuerzo del sector comercial por engalanar la localidad. La Farmacia Elena Martín se ha alzado con el primer premio, consistente en un jamón ibérico, una comida para dos personas en las jornadas de la matanza y una campaña publicitaria de veinte semanas en Radio Guijuelo. El segundo puesto ha sido para la Farmacia de Inés Martín, que recibe un lote de ibéricos junto a diez semanas de publicidad en la emisora local, mientras que la Peluquería Dena Ponte ha completado el podio con el tercer premio, recibiendo un lote de productos ibéricos.