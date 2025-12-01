Guijuelo prepara un mes de diciembre con mucha diversión y actividades navideñas

Diciembre, a pesar del frío, es uno de los meses más esperados por los pequeños de casa, y es que la Navidad y la cantidad de actividades que se suelen realizar hace que niños y jóvenes quieran disfrutar de estas fechas.

Por ello, el Ayuntamiento de Guijuelo ha programado un mes repleto de eventos para jóvenes de todas las edades, con especial protagonismo en la Navidad y en el Día Internacional de las personas con discapacidad.

El 5 de diciembre se realizará ‘Jóvenes sin barrera’ para conmemorar el día mencionado anteriormente. El viernes 12, llegará la Navidad a Guijuelo con la ‘Tarde del impostor’. El 13 de diciembre, será el día de las “Batallas de colores”.

Más tarde, el 19 de diciembre habrá un gran bingo Navideño y el 20 de diciembre se realizará la actividad “Postea como yo”. El viernes 26 habrá un concurso de pictionary mientras que el 27 se celebrará una Nochevieja anticipada con juegos, música y diversión.

Para finalizar el mes, el 30 habrá un entrenamiento para el torneo de ajedrez, mientras que el viernes 2 de enero, y ya en 2026, se realizará una actividad de propósitos de año nuevo y, como no, el V torneo de Ajedrez de Reyes el sábado, 3 de enero. Todo esto preparado para disfrutar del mes de diciembre.

La Navidad adquiere un gran protagonismo, abriendo el Centro Joven de Guijuelo los días 22, 23, 26 y 30 de diciembre, y el 2, 5 y 7 de enero en horario de mañana. Asimismo, el 22 de diciembre se prepararán canapés, el 23 un taller de decoración de mesa navideña, el 26 un gymkhana “Comando Elfo”, el 29 una excursión navideña a Micrópolix, el 30 un ‘Do it yourself’, además del 2 de enero un Scape Room y postres navideños el 5 de enero.