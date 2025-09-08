Guijuelo presenta una camiseta conmemorativa de La Vuelta 25

El Ayuntamiento de Guijuelo ha lanzado una camiseta conmemorativa de la llegada de La Vuelta 25 a Guijuelo.

La camiseta podrá adquirirse en las tallas XS-M-XL en el hall del Ayuntamiento de Guijuelo, desde el próximo miércoles en el horario de oficina, de 9 a 15 horas, con un donativo de 1€ por camiseta. Con cada unidad se entregará una papeleta con un número para el sorteo del maillot del ganador de la etapa de Guijuelo y de un regalo promocional de LA VUELTA.

El sorteo se realizará en el pódium, tras la entrega de premios y el número ganador será anunciado en las redes sociales de Ayuntamiento de Guijuelo y Radio Guijuelo. El ganador podrá recoger el premio a partir del lunes 15 de septiembre en el Ayuntamiento y dispondrá de 15 días para la recogida del mismo.