Guijuelo presenta una camiseta conmemorativa de La Vuelta 25
Sortearán el maillot del ganador de la etapa que termina en la localidad
El Ayuntamiento de Guijuelo ha lanzado una camiseta conmemorativa de la llegada de La Vuelta 25 a Guijuelo.
La camiseta podrá adquirirse en las tallas XS-M-XL en el hall del Ayuntamiento de Guijuelo, desde el próximo miércoles en el horario de oficina, de 9 a 15 horas, con un donativo de 1€ por camiseta. Con cada unidad se entregará una papeleta con un número para el sorteo del maillot del ganador de la etapa de Guijuelo y de un regalo promocional de LA VUELTA.
El sorteo se realizará en el pódium, tras la entrega de premios y el número ganador será anunciado en las redes sociales de Ayuntamiento de Guijuelo y Radio Guijuelo. El ganador podrá recoger el premio a partir del lunes 15 de septiembre en el Ayuntamiento y dispondrá de 15 días para la recogida del mismo.
