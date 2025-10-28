Guijuelo presenta una completa programación de artes escénicas para el último trimestre del año

El área de Cultura del Ayuntamiento de Guijuelo ha dado a conocer la programación de artes escénicas que se desarrollará durante el último trimestre del año, con un total de seis propuestas teatrales dirigidas a todos los públicos. La temporada comenzó el pasado viernes con la obra “Las mujeres que hay en mí”, que inauguró oficialmente el ciclo cultural y tuvo una gran acogida entre el público local.

El calendario teatral continuará durante el mes de noviembre con tres citas. El viernes 7 de noviembre subirá al escenario la obra “Zozobra”, una propuesta que combina drama y reflexión social. Posteriormente, el miércoles 26 de noviembre será el turno de “Nacer, menuda historia”, una producción dirigida especialmente al público escolar, que contará con dos pases matinales destinados a los centros educativos del municipio. Para cerrar el mes, el viernes 28 de noviembre, se representará “Sé tortuga”, una obra que apuesta por un lenguaje cercano y familiar cargado de valores.

La programación del trimestre se completará en diciembre con otras dos representaciones. El viernes 12 de diciembre llegará al público familiar “La casa más pequeña”, una historia emotiva con un fuerte componente visual. Finalmente, el viernes 19 de diciembre se pondrá en escena “Yo Tarzán”, una divertida propuesta dirigida especialmente al público infantil que pondrá el punto final a la temporada.

Las entradas para todas las funciones pueden adquirirse en el Centro Cultural de Guijuelo en su horario habitual: de 10:00 a 14:00 horas por la mañana y de 16:00 a 20:00 horas por la tarde. Con esta programación, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por acercar la cultura y las artes escénicas a todos los vecinos del municipio.