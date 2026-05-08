Guijuelo presenta a la Corte de Honor de las Fiestas 2026

El Ayuntamiento de Guijuelo ha presentado este viernes la que será la próxima Corte de Honor de sus fiestas patronales.

Después de que unos cuarenta jóvenes de la quinta del 2008 se hayan reunido y hayan votado, Guijuelo ya tiene definida la Corte de Honor de las Fiestas 2026.

El acto ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, donde el concejal de Festejos, Roberto Garabaya, ha dado la bienvenida a los protagonistas en representación de los miembros que han formado parte de anteriores Cortes de Honor.

Finalmente se ha decidido que Vega Julián Merino y Víctor Vicente Muriel sean los presentadores, mientras que Marta Álvarez Redondo, Ángela Hinojal Pino, María Ingelmo García, Marta Sardón Hernández y Ana Velázquez Nieto serán las damas.