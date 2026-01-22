Guijuelo presenta en FITUR nuevas iniciativas culturales y solidarias para los próximos meses

La Feria Internacional de Turismo (FITUR) ha sido el escenario elegido para la presentación de nuevas iniciativas culturales y solidarias impulsadas en Guijuelo, con el objetivo de dinamizar la vida social del municipio y reforzar la implicación ciudadana en distintos ámbitos.

Por un lado, la Asociación Arte y Tradición Charra, en colaboración con el Ayuntamiento de Guijuelo, ha dado a conocer una nueva actividad cultural centrada en un taller de elaboración de decoración navideña. Esta propuesta pretende fomentar la creatividad y la participación de personas de todas las edades en la creación de adornos que contribuirán a embellecer el municipio durante las próximas fiestas navideñas, reforzando el espíritu festivo y el sentimiento de comunidad. La reunión informativa para todas las personas interesadas en participar se celebrará el lunes 23 de febrero, a las 18:00 horas, en la Sala Polivalente del Ayuntamiento de Guijuelo.

Por otro lado, la junta local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Guijuelo ha aprovechado también su presencia en FITUR para presentar tres de sus principales iniciativas previstas para los próximos meses, orientadas a la sensibilización, la prevención y el acompañamiento a las personas afectadas por la enfermedad.

Entre las acciones anunciadas destaca una mesa redonda sobre cáncer de pulmón y de mama, centrada en los cribados y el consejo genético, que tendrá lugar el próximo 12 de febrero en el Teatro del Centro Cultural de Guijuelo, con la participación de profesionales sanitarios que abordarán la importancia de la detección precoz y la información genética. Asimismo, se ha presentado una nueva edición de “Un café con…”, un espacio de encuentro cercano con profesionales de la AECC, que se celebrará el 28 de enero en la Sala Polivalente del Ayuntamiento, con la participación de Ana Suárez y María Pardo, profesionales de la AECC en Salamanca. La tercera iniciativa será la III Marcha Contra el Cáncer en Guijuelo, prevista para el 19 de abril.

Con la presentación de estas propuestas en FITUR, Guijuelo refuerza su apuesta por la cultura, la participación ciudadana y el compromiso solidario, consolidándose como un municipio activo y comprometido con el bienestar de su población.