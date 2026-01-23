Guijuelo, en el punto de mira de la Red Ganadero Cárnica de la FEMP que estará en junio en la Feria de la Industria Cárnica

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Foro Ganadero-Cárnico han acordado trabajar en el impulso y desarrollo de la Red Ganadero Cárnica, creada con el objetivo de defender, promover y dar visibilidad a la relevancia de la actividad ganadero cárnica y reivindicar su contribución al mundo rural y al mantenimiento de su tejido económico, subrayando su papel como elemento clave para la fijación de población y la cohesión territorial.

Así se ha acordado en el transcurso de un encuentro celebrado en el marco de FITUR, al que han asistido el secretario general de la FEMP, Luis Martínez Sicluna; y el director del Foro Ganadero Cárnico, Gregorio Rodríguez, así como el presidente de la red y de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García.

De hecho, durante una visita al stand de Guijuelo en FITUR, los responsables de la Red han anunciado su presencia en la 22ª edición de la Feria de la Industria Cárnica, FIC, de Guijuelo, que se celebrará del 2 al 5 de junio. Su objetivo es reivindicar “el papel fundamental que juega el sector en la creación de empleo y su contribución para fijar población”, ha asegurado el presidente de la Red Ganadero-Cárnica y de la Diputación Provincial de Ávila, Carlos García, y abordar cuestiones como la falta de relevo generacional, la accesibilidad a las fuentes de financiación o la demanda de la simplificación burocrática.

Por su parte, el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna, ha remarcado que para la federación resulta fundamental apostar por el futuro de los municipios porque “solo así lograremos vertebrar nuestro país”.

Constituida en junio de 2025, la Red Ganadero-Cárnica de la FEMP es la undécima de las redes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y agrupa a las entidades locales y provinciales en las que la presencia de esta actividad económica supone un impulso fundamental para el futuro. La red representa una enorme oportunidad para poner a la ganadería y al mundo rural en el centro de la agenda política y social, y ayuda a que la voz del territorio tome el protagonismo en el debate.

Sector clave de nuestra economía

El sector ganadero cárnico es uno de los principales motores de la economía española y genera en España más de 2,5 millones de empleos, principalmente en el medio rural. Por ello, ambas partes consideran oportuno aunar esfuerzos para impulsar y desarrollar la red como instrumento de coordinación, representación, sensibilización y difusión del papel de las entidades locales respecto al sector primario, así como de apoyo técnico y promoción de iniciativas de interés común, reconociendo al sector como una de las palancas económicas fundamentales para el futuro de la actividad económica en el entorno rural, y asegurar la 2 diversidad geográfica, política y demográfica que refleje la realidad municipal en todo el territorio.

Con el fin de impulsar la colaboración efectiva entre la red y el foro, las partes se comprometen a desarrollar conjuntamente una serie de actuaciones, como la elaboración de propuestas de nuevas líneas de actuación, y en la redacción de documentos divulgativos y técnicos que recojan las iniciativas desarrolladas por la red. El acuerdo también contempla el asesoramiento técnico en proyectos nacionales e internacionales relacionados con la innovación, sostenibilidad y digitalización del sector ganadero-cárnico, y en el desarrollo de nuevas iniciativas estratégicas. El texto plantea, además, la posibilidad de ofrecer apoyo en la representación institucional de la red en ferias, congresos y eventos sectoriales de interés, incluyendo la logística necesaria para facilitar la participación de representantes municipales, y soporte en la elaboración de bases y criterios para el reconocimiento de proyectos municipales destacados en el impulso del sector ganadero-cárnico, incluyendo la producción de materiales y premios asociados.