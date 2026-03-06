Guijuelo reafirma su compromiso con la mujer por el 8M

El Ayuntamiento de Guijuelo ha vuelto a reafirmar su compromiso por el Día Internacional de la Mujer con la lectura este viernes, 6 de marzo, de un manifiesto a cargo del área de Igualdad del consistorio. Un día en el que también ha estado presente el alcalde, Roberto Martín, además de la Policía Local y vecinos de la localidad.

Así pues, con este acto se tiene como objetivo principal promover las actividades que fomenten la sensibilización en torno a las discriminaciones y desigualdades que sufren en el día a día las mujeres.

Por otro lado, se ha querido ensalzar la participación de las mujeres y el empoderamiento de las mismas en todos los ámbitos, por lo que se han preparado actividades en los CEIP de Guijuelo, el IES Vía de la Plata, así como el Centro de Día, Centro Cultural, Ludoteca y Centro Joven.