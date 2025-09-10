En Guijuelo reciclar pilas tendrá premio

Con motivo d ela llegada de la Vuelta ciclista a España a Guijuelo este viernes con el fin de la etapa 19, el Ayuntamiento de Guijuelo ha iniciado una colaboración con Ecopilas para lanzar en el municipio la campaña ‘Reciclar tiene premio seguro’. El objetivo es promover la práctica del correcto reciclaje de pilas a través de un stand ubicado en el Parque Vuelta.

Al final de la competición de toda la vuelta se premiarán a las tres personas que más pilas hayan depositado entre todas las que participen en la campaña y los ayuntamientos que más hayan contribuido con la recaudación.

Desde la concejalía de Medioambiente de la localidad chacinera animan a todos los vecinos a participar en esta campaña de sensibilización medioambiental. Todo aquél que participe obtendrá un premio seguro.