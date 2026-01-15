Guijuelo repite participación en Fitur, donde promocionará sus productos y los eventos que acogerá en 2026

El Ayuntamiento de Guijuelo repite participación en Fitur con un estand propio en el Pabellón B de Ifema, por el que, del 21 al 25 de enero, volverán a pasar numerosas personalidades y visitantes deseosos de probar el producto estrella del municipio: el jamón ibérico.

Para promocionar el jamón y el resto de productos locales, el estand acogerá degustaciones, showcooking y maridajes de hermanamiento con Jerez de la Frontera, Capital Gastronómica Española de 2026. También desarrollará actividades conjuntas con el municipio luso de Pinhel, la Red de Cooperación Vía de la Plata, la DOP Sierras de Salamanca y la Ruta del Vino Sierra de Francia.

Pero Guijuelo "no es solo jamón", tal y como destacó su alcalde, Roberto Martín, durante la última edición de la Feria Internacional de Turismo: "Tenemos turismo deportivo, gastronómico y cultural". Por ello, el municipio dará a conocer los eventos más importantes que celebrará en 2026: de la Feria Taurina a las XL jornadas de la Matanza Típica, pasando por la Gala del Deporte y Juventud y la presentación del I Duatlón y el Jarana Music Fest.