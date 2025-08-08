Guijuelo rinde homenaje a su pregonera con la exposición “Semblanza de Inés María Bernardo”

La entrada del Ayuntamiento de Guijuelo se ha convertido estos días festivos en un espacio para el recuerdo y la emoción con la inauguración de la exposición “Semblanza de Inés María Bernardo”. La muestra, presentada hoy con la presencia del alcalde, Roberto Martín, y de la propia pregonera, rinde tributo a una figura muy querida en la localidad.

La exposición ofrece a los visitantes más de 100 fotografías cuidadosamente comentadas, que trazan un recorrido vital por la historia personal y profesional de Inés María Bernardo. Imágenes de su infancia, momentos familiares, instantes de trabajo y vivencias compartidas con los vecinos conforman un mosaico que refleja no solo su trayectoria, sino también el vínculo especial que mantiene con Guijuelo.

El alcalde destacó la importancia de reconocer públicamente a quienes, como Bernardo, han contribuido al desarrollo y la identidad del municipio. Por su parte, la pregonera se mostró emocionada y agradecida por este gesto, invitando a todos los guijuelenses y visitantes a acercarse a la muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 22 de agosto.

Un homenaje que combina historia, memoria y sentimiento en pleno corazón de las Fiestas.