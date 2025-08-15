Guijuelo rinde homenaje a Nuestra Señora de la Asunción con la tradicional ofrenda floral y una sentida procesión

Guijuelo ha vuelto a salir a las calles para rendir homenaje a Nuestra Señora de la Asunción, uno de los días más esperados por los habitantes de la localidad que han participado en un día señalado en el calendario chacinero.

Primeramente, se ha celebrado la eucaristía en donde el coro parroquial ha puesto la música celestial a la ceremonia mientras se rendía homenaje y pleitesía a la imagen y seña de identidad de Guijuelo. Más tarde, y como no podía ser de otra forma, se ha procedido a seguir la procesión para más tarde realizar la tradicional ofrenda floral. Seguidamente, los habitantes y visitantes de la localidad han podido disfrutar de un vino, cortesía del Ayuntamiento de Guijuelo.

Un día en el que las actividades se sucederán, entre ellas uno de los eventos más esperados en estas fiestas, la despedida de El Capea de Guijuelo que realizará una actuación en solitario con astados de San Pelayo, Puerto de San Lorenzo, Domingo Hernández, El Freixo, Victorino Martín y Carmen Lorenzo en la plaza de Toros.

Por la noche, y como no podía ser de otra forma, la orquesta Vulkano querrá dejar en lo más alto las fiestas de Guijuelo a partir de las 00:00 horas, donde se espera que una gran cantidad de personas acudan a disfrutar de la música, el baile y la compañía de los amigos.