Guijuelo rinde homenaje a la tradición con su primer Mondongo y una comida popular para 400 personas

Guijuelo ha vivido este domingo una de las jornadas más esperadas de sus 40º Jornadas de la Matanza Típica, con la celebración de la primera de las citas dedicadas al Mondongo. La plaza se ha vuelto a llenar de tradición para poner en valor el proceso artesanal de la industria chacinera, un evento que continúa consolidando a la localidad como el epicentro del ibérico en Salamanca.

Durante la mañana, los asistentes han podido presenciar la elaboración de los chorizos culares, una labor minuciosa que se ha complementado con una degustación de chichas ibéricas y vermú. Aunque la gran protagonista de esta edición ha sido la comida popular, una novedad que ha reunido a 400 comensales en torno a un menú puramente matancero compuesto por caldo, arroz con productos del cerdo y embutidos.

Este éxito de participación marca el ecuador de las actividades del Mondongo, que tendrán su broche de oro el próximo domingo 1 de marzo. En esa segunda y última cita, Guijuelo cerrará el ciclo de esta cuadragésima edición de la Matanza Típica.