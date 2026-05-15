Guijuelo también saca en procesión a San Isidro Labrador

Guijuelo también se ha sumado este viernes a los municipios que ha sacado en procesión a la figura de San Isidro Labrador, el patrón del campo.

La festividad ha comenzado con una eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Después, los presentes han recorrido las calles del municipio en procesión con la imagen del santo y se han bendecido los campos de la comarca.

Bendición de los campos por San Isidro Labrador en Guijuelo | Ayuntamiento de Guijuelo

En este acto, además de numerosos vecinos y profesionales de este sector, agricultores y ganaderos de la tierra de Guijuelo, han estado presentes las autoridades locales, encabezadas por el alcalde Roberto Martín, apoyando este día tan importante para quienes de forma diaria trabajan para que los consumidores tengamos productos con los que alimentarnos.

Guijuelo saca en procesión a San Isidro Labrador | Ayuntamiento de Guijuelo

Guijuelo saca en procesión a San Isidro Labrador | Ayuntamiento de Guijuelo