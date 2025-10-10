Guijuelo se tiñe de rosa: actividades y lazo humano para conmemorar el Día del Cáncer de Mama

Guijuelo conmemora el Día del cáncer de mama el 17 de octubre

Bajo el lema ‘El rosa es más que un color’, Guijuelo conmemorará el Día Internacional del Cáncer de Mama con una intensa programación que se desarrollará a lo largo de octubre y principios de noviembre. Los actos buscan concienciar, ofrecer apoyo y recaudar fondos para la lucha contra la enfermedad.

La jornada central: Mesas informativas y el ‘Gran Lazo Humano’

El programa tendrá su día central el 17 de octubre, con múltiples citas concentradas en la Plaza Mayor de la localidad:

Mañana de Concienciación: La junta local de la AECC instalará una mesa informativa y petitoria en la Plaza Mayor, seguida a las 12:00 horas de la lectura de un mensaje de apoyo a todas las personas afectadas por el cáncer.

Actos Vespertinos: A las 17:00 horas, se invita a los vecinos a formar un ‘Gran lazo humano’ en la Plaza Mayor como símbolo de solidaridad. Este acto dará paso, a las 17:30 horas, al ‘Paseo en rosa’ por la localidad.

Merienda y Juventud: A las 18:00 horas, se celebrará la ‘Merienda calentita’ y, paralelamente, comenzarán las actividades específicas para jóvenes en Guijuelo Joven.

Además, la fachada del Ayuntamiento de Guijuelo se vestirá de rosa cada noche, desde el 17 hasta el 23 de octubre, como muestra de apoyo.

Actividades continuadas en octubre y noviembre

Las citas de sensibilización comenzarán el próximo martes con la propuesta “El cáncer y yo tuvimos una pelea y… la gané”, que se desarrollará en el Centro Cultural hasta el viernes.

Durante todo el mes, los comercios locales participarán en la iniciativa ‘Guijuelo se viste de rosa’, decorando sus escaparates para visibilizar la causa.

Finalmente, las actividades concluirán en noviembre con el deporte solidario: del 7 al 9 de noviembre tendrá lugar el IV Torneo de Pádel Benéfico.