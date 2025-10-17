Guijuelo se tiñe de rosa en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama

Este viernes, Guijuelo se ha vuelto a vestir de rosa para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, en una jornada marcada por la emoción y el compromiso colectivo.

La concejala de Igualdad, Sara García, fue la encargada de leer el manifiesto oficial, centrado en el apoyo a las personas que padecen la enfermedad, la importancia de las revisiones periódicas y el valor de los gestos solidarios que acompañan esta causa. García quiso destacar también la labor de la Junta Local de la AECC, a la que agradeció “el trabajo impagable que realizan y la implicación constante en causas tan necesarias como esta”.

El acto contó con la presencia del alcalde Roberto Martín, miembros de la Corporación Municipal, trabajadores del Ayuntamiento y numerosos vecinos que llenaron la plaza Mayor para sumarse al homenaje. Como símbolo de concienciación, el Consistorio permanecerá iluminado de color rosa hasta el 23 de octubre.

El programa de actividades incluye el tradicional “paseo en rosa”, la creación de un lazo humano y una merienda de confraternidad, además de propuestas del Centro Cultural y el Centro Joven, que se han unido con distintas iniciativas de sensibilización.

La conmemoración culminará con un torneo benéfico de pádel, previsto del 7 al 9 de noviembre, cuyos fondos se destinarán a la lucha contra esta enfermedad que afecta cada año a miles de mujeres en todo el país.