Guijuelo se vuelca con la AECC: lleno total en la comida solidaria a beneficio de la investigación contra el cáncer

El municipio de Guijuelo ha demostrado su gran compromiso con la lucha contra el cáncer en un emotivo evento celebrado este sábado. Una representación del Ayuntamiento de Guijuelo, encabezada por el alcalde Roberto Martín, ha participado en la primera comida solidaria organizada por la Junta Local de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) a favor de la investigación del cáncer.

Guijuelo se vuelca con la AECC: lleno total en la comida solidaria a beneficio de la investigación contra el cáncer | 

La iniciativa ha sido un rotundo éxito, registrando un lleno total de asistentes que quisieron aportar su granito de arena a esta importante causa.

Además de la presencia municipal, el evento ha contado con la participación destacada de Dionisio Ferrero, secretario del consejo provincial de la AECC, quien ha resaltado la importancia de estos actos para continuar impulsando la investigación oncológica.

Continúa la solidaridad

Esta comida solidaria marca el inicio de una serie de eventos benéficos en la localidad. La X gala benéfica anual de Guijuelo continuará los próximos sábados, 22 y 29 de noviembre, invitando a todos los vecinos y visitantes a seguir colaborando.