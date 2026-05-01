Guijuelo se vuelca con las fiestas del barrio San José

El barrio San José de Guijuelo vive este viernes su jornada central de fiestas en honor a su patrón, con una amplia participación vecinal y un ambiente marcado por la tradición y la convivencia.

El acto principal ha sido la procesión del Santo por las calles del barrio, acompañada por el grupo folclórico El Torreón y con la presencia de representantes del Ayuntamiento de Guijuelo, encabezados por el alcalde, Roberto Martín. Previamente se ha celebrado la Santa Misa en la carpa municipal.

Tras los actos religiosos, vecinos y asistentes han compartido un aperitivo en los soportales, en uno de los momentos más concurridos de la jornada.

La programación continúa durante la tarde de este viernes con propuestas lúdicas para todos los públicos, como hinchables y juegos tradicionales, y concluirá con una chocolatada a las siete.