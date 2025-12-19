El presidente de la Junta visita el nuevo instituto de Guijuelo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco ha visitado este viernes las instalaciones del nuevo instituto de Guijuelo coincidiendo con el último día lectivo antes de las vacaciones de Navidad. Durante la visita el presidente de la Junta ha tenido la oportunidad de comprobar de primera mano el estado de las nuevas instalaciones del IES Vía de la Plata, que ha sido estrenado en este curso.

La obra de construcción de esta instalación, reclamada durante décadas por los guijuelenses y vecinos de la Comarca, ha sido financiada por la institución regional, que ha destinó la mayor inversión hasta la fecha en la Comunidad, para un centro educativo, con casi 16,4 millones de euros, en una obra que fue seleccionada como operación estratégica dentro del programa FEDER 2021-2027.

Visita de Alfonso Fernández Mañueco al instituto de Guijuelo

Se trata de un edificio amplio, moderno, funcional, con numerosos espacios comunes, aulas suficientes para lo más de trescientos alumnos con los que cuenta el centro que cursan ESO, Bachillerato y FP.

El centro cuenta con 16 unidades de ESO, 4 de Bachillerato, 2 de FP Básica y 2 de FP de grado medio, lo que supondrá un total de 720 puestos escolares. En la zona docente de Secundaria habrá 16 aulas polivalentes, 4 de diversificación y apoyo, 2 aulas taller tecnología, 2 de música y audiovisual, 2 de plástica, 2 de informática y 2 laboratorios de ciencias experimentales.