El IES Vía de la Plata de Guijuelo da la bienvenida a sus nuevos alumnos con una jornada de acogida

El curso escolar 2025-2026 ha arrancado en el IES Vía de la Plata de Guijuelo con un actividad que se ha convertido en tradicional: la jornada de acogida para los estudiantes de 1º de ESO.

En la mañana de este miércoles, alrededor de 70 alumnos que inician su andadura en el centro han participado en esta cita organizada por la Concejalía de Educación en colaboración con el instituto. La concejala del área, Sara García, junto a profesores del centro y miembros de Guijuelo Joven, acompañaron a los jóvenes en su primer contacto con el instituto.

La jornada ha tenido como actividad principal el juego-concurso Gran Prix, en el que los estudiantes, repartidos en equipos, pusieron a prueba sus habilidades en diferentes retos deportivos, culturales y de conocimiento sobre Guijuelo y su entorno.

Con este evento, el IES Vía de la Plata busca fomentar la integración de los nuevos alumnos, promover la convivencia y ofrecerles un inicio de curso dinámico y participativo.