La innovación aplicada a la industria cárnica llega a Guijuelo con el Elevator FIC

La innovación, las últimas tecnologías y el conocimiento especializado en el sector cárnico se dan cita en Guijuelo en una nueva iniciativa que tendrá lugar durante la Feria de Industria Cárnica, FIC. Se trata del Elevator FIC, un nuevo espacio que reunirá los días 2, 3 y 4 de junio a diferentes empresas, entidades y profesionales que compartirán soluciones, proyectos y tendencias vinculadas a ámbitos como la seguridad alimentaria, la automatización industrial, la sostenibilidad, la transformación digital o la eficiencia aplicada a la industria cárnica.

Algunos de los participantes que formarán parte de este espacio son FIC Guijuelo ya ha confirmado algunos de los participantes que formarán parte de este espacio, entre ellos está Ulma Packaging, bioMérieux, Gestión5, Hiperbaric, Tafrisa, ITACyL, DO Guijuelo, Repsol, CARTIF, Multivac, Weber, Anvisa, Industries FAC, entre otros.

Con esta propuesta, la feria continúa reforzando su apuesta por generar espacios de valor para el sector, favoreciendo el intercambio de conocimiento, las conexiones profesionales y las oportunidades de negocio.

Una iniciativa que tendrá los primeros días de la FIC, que se celebrará hasta el 5 de junio en el recinto ferial de la villa. Un espacio que ya ha comenzado su transformación para acoger una nueva edición de la FIC Guijuelo, en la que empresas, profesionales e instituciones volverán a convertir el municipio en uno de los principales puntos de encuentro de la industria cárnica.

Durante las semanas previas a la feria, los trabajos de montaje, logística y adecuación técnica movilizarán a decenas de profesionales y empresas especializadas, preparando un espacio diseñado para favorecer el networking, la innovación y las oportunidades de negocio dentro del sector.

Además del área expositiva, la programación de FIC Guijuelo 2026 incorporará nuevos espacios y contenidos orientados a acercar conocimiento, tecnología y soluciones aplicadas al sector, reforzando el posicionamiento de la feria como una cita estratégica para empresas y profesionales.

La organización ya ha puesto a disposición de visitantes y profesionales el catálogo oficial de esta edición, editado por TecnoCARNE, donde se recoge toda la información de la feria, empresas participantes, actividades y novedades previstas durante el evento.

La publicación ya puede consultarse en formato digital a través de la web oficial y servirá como guía para planificar la visita y conocer en detalle los diferentes espacios y propuestas de la feria.

La asistencia a la feria será gratuita con previa inscripción a través de la web oficial: https://inscripciones.ficguijuelo.es/

Los profesionales interesados en asistir podrán completar su acreditación utilizando el código de invitación gratuito: WEB2026.