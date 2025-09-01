Sin internet y con graves deficiencias, esta es la situación “insostenible” del consultorio médico de Gallegos de Solmirón

Sin internet, con graves deficiencias en las instalaciones y sin soluciones a pesar de las peticiones constantes de mejora. Esta es la situación en la que se encuentra el consultorio médico de Gallegos de Solmirón según denuncia UGT Servicios Públicos Salamanca. Aseguran que la situación es “insostenible” y que se ha denunciado varias veces en el último año ante la Gerencia, pero afirman que “la respuesta obtenida ha sido el silencio y, por tanto, sin dar soluciones, lo que supone una clara dejación de funciones y una negligencia en la gestión”.

Esto hace que la doctora que atiende este consultorio tenga que derivar a sus pacientes a otro ya que “la conexión a Internet es un recurso imprescindible en la práctica clínica diaria, ya que permite a los sanitarios acceder a la historia médica de los pacientes, consultar pruebas diagnósticas y garantizar la seguridad asistencial. La ausencia de esta herramienta básica imposibilita ofrecer una atención sanitaria mínima y adecuada”, según el sindicato.

La situación ha obligado a la médica responsable del consultorio a derivar a los pacientes al centro de salud del municipio más cercano, situado a unos 10 minutos en coche, donde existen los medios necesarios para poder prestar asistencia sanitaria con garantías. Aunque esta medida es un trastorno para los vecinos y vecinas, es la única vía para asegurar una atención digna y, sobre todo, segura para los pacientes.

Por todo ello, desde el sindicato exigen a la Gerencia de Atención Primaria una actuación inmediata y contundente que devuelva la actividad normal al consultorio afectado. “No es admisible que se prive a una población de un servicio esencial como es la asistencia sanitaria por la falta de un recurso tan básico como la conexión a Internet”, afirman.