El jamón ibérico, el "mejor reclamo" de Guijuelo en Fitur: "Dar a degustarlo es lo mejor que podemos hacer"
El estand del municipio chacinero continúa siendo uno de los más exitosos y ha recibido la visita de personalidades como Isabel Díaz Ayuso
Numerosas personas se congregan en torno al estand de Guijuelo en Fitur. Todo el mundo quiere probar su producto estrella: el jamón ibérico. Isabel Díaz Ayuso, Bern Schuster, Manuel Diosleguarde y la presentadora Mar Villalobos han sido algunas de las personalidades que se han sumado a la larga lista de 'catadores'. "Siempre es el mejor reclamo. Dar a degustarlo es lo mejor que podemos hacer", ha destacado el alcalde, Roberto Martín.
El otro elemento que acapara todas las miradas en el puesto chacinero es la moto de Lorenzo Santolino, también presente en la Feria Internacional de Turismo pese a las lesiones que arrastra y que le obligaron a abandonar el Dakar. "Este año le da más sentido a que esté aquí. Ha hecho un esfuerzo tremendo por terminar el rally y que esté con nosotros, presumiendo de guijuelense, es extraordinario", ha reconocido.
Un 2026 lleno de eventos
Fitur también es un escaparate para que Guijuelo dé a conocer los numerosos evento que acogerá en 2026, como las XL jornadas de la Matanza Típica, con "muchos matanceros todos los sábados de febrero, la pesada...", y la Feria de Industria Cárnica. "Tenemos una nave nueva de más de 800 metros financiada por la Junta de Castilla y León, más espacios expositivos… Es la más importante a nivel europeo y hemos de darle muchísima fuerza y cariño para que siga avanzando y unir a nuestro sector", ha señalado.
La gran novedad de este año es el I Duatlón, cuyos participantes deberán de completar 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros en bicicleta y otros 2,5 kilómetros a pie. "Es una prueba más que venían requiriendo muchos atletas de la localidad. Nunca lo habíamos hecho en Guijuelo y no descartamos que se pueda hacer un triatlón", ha adelantado el alcalde, que espera que el evento sea multitudinario y tenga una segunda edición.
Otros eventos que marcarán la agenda del municipio chacinero en 2026 serán la Gala del Deporte y Juventud, la concentración de motos Pata Negra y la Feria Taurina que se celebrará en el mes de agosto y que cuenta en su cartel con figuras del toreo como ‘El Fandi’, Emilio de Justo, Daniel Luque o Borja Jiménez.
