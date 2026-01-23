El jamón ibérico, el "mejor reclamo" de Guijuelo en Fitur: "Dar a degustarlo es lo mejor que podemos hacer"

Numerosas personas se congregan en torno al estand de Guijuelo en Fitur. Todo el mundo quiere probar su producto estrella: el jamón ibérico. Isabel Díaz Ayuso, Bern Schuster, Manuel Diosleguarde y la presentadora Mar Villalobos han sido algunas de las personalidades que se han sumado a la larga lista de 'catadores'. "Siempre es el mejor reclamo. Dar a degustarlo es lo mejor que podemos hacer", ha destacado el alcalde, Roberto Martín.

Estand de Guijuelo en Fitur | S24H

El otro elemento que acapara todas las miradas en el puesto chacinero es la moto de Lorenzo Santolino, también presente en la Feria Internacional de Turismo pese a las lesiones que arrastra y que le obligaron a abandonar el Dakar. "Este año le da más sentido a que esté aquí. Ha hecho un esfuerzo tremendo por terminar el rally y que esté con nosotros, presumiendo de guijuelense, es extraordinario", ha reconocido.

Un 2026 lleno de eventos

Fitur también es un escaparate para que Guijuelo dé a conocer los numerosos evento que acogerá en 2026, como las XL jornadas de la Matanza Típica, con "muchos matanceros todos los sábados de febrero, la pesada...", y la Feria de Industria Cárnica. "Tenemos una nave nueva de más de 800 metros financiada por la Junta de Castilla y León, más espacios expositivos… Es la más importante a nivel europeo y hemos de darle muchísima fuerza y cariño para que siga avanzando y unir a nuestro sector", ha señalado.

La gran novedad de este año es el I Duatlón, cuyos participantes deberán de completar 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros en bicicleta y otros 2,5 kilómetros a pie. "Es una prueba más que venían requiriendo muchos atletas de la localidad. Nunca lo habíamos hecho en Guijuelo y no descartamos que se pueda hacer un triatlón", ha adelantado el alcalde, que espera que el evento sea multitudinario y tenga una segunda edición.

Otros eventos que marcarán la agenda del municipio chacinero en 2026 serán la Gala del Deporte y Juventud, la concentración de motos Pata Negra y la Feria Taurina que se celebrará en el mes de agosto y que cuenta en su cartel con figuras del toreo como ‘El Fandi’, Emilio de Justo, Daniel Luque o Borja Jiménez.