La Junta financia con 15,6 millones la construcción de 44 viviendas públicas y la urbanización de La Dehesa

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el alcalde de Guijuelo, Roberto José Martín Benito, han firmado este viernes un protocolo de colaboración para impulsar una gran actuación en materia de vivienda pública en este municipio salmantino, con una inversión global por parte del Ejecutivo autonómico de 15,6 millones de euros, destinada a dar respuesta a la elevada demanda residencial vinculada al crecimiento de la industria agroalimentaria, según ha informado la Junta de Castilla y León.

La institución regional aportará 6,6 millones de euros a la construcción de 44 viviendas públicas unifamiliares en régimen de venta, que contarán con una bonificación del 20 % en el precio para jóvenes, ubicadas en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Guijuelo. Estas viviendas se situarán en las parcelas anexas a las 16 viviendas ya construidas con anterioridad. De esta forma se completa el proyecto inicial de construcción de 60 viviendas.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico destinará otros 9 millones de euros al desarrollo del Plan Regional del sector La Dehesa, que contempla la urbanización de 11 hectáreas para posibilitar la edificación futura de hasta 338 viviendas. Este nuevo espacio incluirá más de 24.000 metros cuadrados de espacios libres públicos y cerca de 6.000 metros cuadrados de equipamientos, y se ejecutará conforme a los criterios más exigentes de sostenibilidad ambiental y calidad urbana para que Guijuelo siga avanzando en servicios y en sostenibilidad.

En el caso de Guijuelo, después de seis años de negociaciones, la pretensión de la Junta es facilitar la construcción de viviendas, a través, tanto del SOMACYL como por iniciativa privada, en suelos propiedad de la Junta de Castilla y León o los cedidos gratuitamente por ayuntamientos, diputaciones provinciales o empresas, desarrollándolos mediante Planes Regionales. En Guijuelo la intención es desarrollar este proyecto, de viviendas y bloques de viviendas, en la ampliación de la calle Lirio, que está situada de forma paralela a la antigua línea ferroviaria, en la trasera del antiguo instituto y de la estación tecnológica de la carne.

El protocolo firmado por ambas entidades establece un marco de colaboración estable entre ambas administraciones para la tramitación de los instrumentos urbanísticos, la ejecución de las obras y la gestión de las promociones. El Ayuntamiento de Guijuelo aporta el suelo necesario, bonifica en un 95 % el ICIO y las tasas de licencia de obras, y garantiza las infraestructuras y servicios urbanos, mientras que la Junta asume la redacción de los proyectos, la ejecución de las viviendas y su posterior adjudicación.

El presidente del Ejecutivo autonómico ha señalado que esta actuación constituye un gran impulso residencial y urbano para Guijuelo y una respuesta directa a la necesidad de vivienda derivada de su pujanza industrial. De esta manera, la Junta de Castilla y León cumple su compromiso de facilitar vivienda a los trabajadores y a las familias que quieren instalarse en zonas con importante crecimiento económico, especialmente a los jóvenes.

Estas actuaciones se enmarcan en la política que está desarrollando la Junta de Castilla y León en materia de vivienda. En esta legislatura, incluyendo las viviendas ya entregadas, las que se encuentran en ejecución y las previstas en proyecto, se superan las 3.000 en el conjunto de Castilla y León, de las que 180 corresponden a la provincia de Salamanca. En la provincia precisamente ya se han entregado 23 viviendas en régimen de alquiler en Peñaranda de Bracamonte y Ciudad Rodrigo. A ellas se suman 67 viviendas en régimen de venta, 16 ya entregadas en Guijuelo, 19 finalizadas en Doñinos, 27 actualmente en ejecución en Santa Marta de Tormes y 5 en fase de licitación en Castellanos de Moriscos. A todas ellas, hay que añadir 90 viviendas previstas en nuevos proyectos que se desarrollarán en distintos municipios de la provincia, entre las que se encuentran las 44 viviendas hoy presentadas.

Finalmente, Fernández Mañueco ha recordado otras actuaciones llevadas a cabo por la Junta de Castilla y León en esta zona, dentro de su apuesta por seguir consolidando unos servicios públicos de calidad y mejorar la calidad de vida de las personas en el medio rural. Entre ellas, ha destacado el nuevo instituto ‘Vía de la Plata’ en Guijuelo, que ha supuesto una inversión de 16,4 millones de euros.