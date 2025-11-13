Luz verde al presupuesto 2026 de Guijuelo: más de 849.000€ destinados a nuevos parques y renovación del campo de fútbol

El Ayuntamiento de Guijuelo ha aprobado en el último Pleno ordinario el presupuesto municipal para el año 2026. El alcalde, Roberto Martín, defendió las cuentas calificándolas como “ambicioso, contenido y realista”, y destacó que demuestran la responsabilidad económica de la corporación. El objetivo primordial, según el regidor, es atender las necesidades del Ayuntamiento y, fundamentalmente, "de todos y cada uno de los guijuelenses".La aprobación del documento contó con los votos a favor del PP, mientras que Vox y Ciudadanos (Cs) optaron por la abstención y el PSOE votó en contra.

El presupuesto para 2026 asciende a 11.665.227,71 euros en ingresos, una cifra que refleja una leve disminución del 1,29 % respecto al ejercicio anterior. En el apartado de gastos, el montante se sitúa en 11.365.227,71 euros, lo que permite un comienzo de ejercicio con un superávit inicial de 300.000 euros.

El estado de ingresos consolidado total del Ayuntamiento, incluyendo la Empresa Pública GMS, se fija en 12.335.587,71 euros.Una de las partidas más destacadas es la destinada al proyecto de inversiones, con 849.712,08 euros. Este fondo permitirá la creación de tres nuevos parques infantiles en los patios de los colegios Filiberto Villalobos, Miguel de Cervantes y en la Escuela Infantil. Además, se abordará la renovación del césped del campo municipal de fútbol.

El alcalde Martín enfatizó que estos presupuestos garantizan el mantenimiento y la ampliación de todos los servicios que el Ayuntamiento ofrece a sus vecinos en los ámbitos cultural, tradicional y social, priorizando la calidad de vida de los guijuelenses.Por último, la Empresa Pública Municipal, GMS, también cuenta con sus propias previsiones, que fijan un importe neto de la cifra de negocios de 660.000 euros para 2026, lo que resultaría en un beneficio neto después de impuestos de 24.140,86 euros.