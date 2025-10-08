Las ‘Maletas Viajeras’ de Guijuelo vuelven a los colegios para contagiar el amor por la lectura

El Ayuntamiento de Guijuelo, a través de las concejalías de Educación y Cultura y en colaboración con la Biblioteca Municipal, ha puesto de nuevo en marcha la iniciativa ‘Maletas Viajeras’, un proyecto destinado a fomentar el hábito lector y mejorar la expresión y comprensión lectora entre los más pequeños.

Las maletas, repletas de libros cuidadosamente seleccionados según los distintos ciclos y etapas educativas, volverán a recorrer los colegios Filiberto Villalobos y Miguel de Cervantes, así como la Escuela Infantil de la localidad.

El programa, que se celebra cada año coincidiendo con el Día de las Bibliotecas (24 de octubre), mantiene su exitosa fórmula: acercar los libros directamente a las aulas para despertar la curiosidad y el placer por la lectura entre los estudiantes.

En esta edición, la entrega de las maletas contó con la participación especial de un grupo de ocho alumnos, en representación de todos los escolares, quienes compartieron con entusiasmo por qué les gusta leer y cuáles son sus libros favoritos.

Desde el Ayuntamiento, se destaca que esta iniciativa “busca no solo acercar los libros al alumnado, sino también reforzar el vínculo entre la escuela, la biblioteca y las familias”, consolidando la lectura como una herramienta esencial para el aprendizaje y la imaginación.