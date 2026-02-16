‘Mar Galáctico’ recorre Guijuelo y anima la tarde de Carnaval

El Carnaval 2026 sigue llenando de ambiente festivo las calles de Guijuelo. La jornada de este lunes ha tenido como gran protagonista el espectáculo musical ‘Mar Galáctico’, un pasacalles que ha recorrido el municipio desde la plaza Constitución hasta la Plaza Mayor, animando el centro con música y color.

Tras el desfile, la actividad se ha trasladado a la carpa municipal, donde los más pequeños han sido el centro de la celebración. Allí, junto a sus familias, han disfrutado de la disco móvil Funky Súper Disco, en una tarde pensada especialmente para el público infantil y acompañada de reparto de chucherías.

El programa festivo continuará este martes con nuevas propuestas tanto por la mañana como por la tarde, manteniendo el ritmo de una semana marcada por la animación.