María Teresa Sánchez toma el bastón de mando en Guijuelo por la festividad de las Águedas

Guijuelo y su comarca se han rendido este viernes a la tradición de las Águedas, una celebración que ha devuelto el protagonismo absoluto a las mujeres de la villa. Tras los actos religiosos celebrados este jueves, coincidiendo con la onomástica de Santa Águeda, en los que se honró a la santa con una solemne eucaristía en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la actividad institucional y festiva se ha trasladado este jueves al corazón del municipio. En un acto cargado de simbolismo frente al Ayuntamiento de Guijuelo, el alcalde Roberto Martín ha cumplido con la tradición de ceder el poder local al hacer entrega del bastón de mando a la Aguedera Mayor de este 2026, la guijuelense Mª Tere Sánchez.

El relevo en el mando ha dado paso a un emotivo pregón en honor a Santa Águeda, tras el cual la comitiva de mujeres ha iniciado un animado recorrido por las calles del municipio. Al ritmo de la gaita y el tamboril, las participantes han cumplido con el ritual de pedir el aguinaldo y han querido compartir la alegría de la jornada con los más mayores, realizando visitas institucionales y afectuosas a los residentes de la residencia Colisée y a los usuarios del Centro de Día.

La convivencia es el eje central de esta festividad, que continuará durante toda la tarde. Tras compartir una comida de hermandad, las Águedas de Guijuelo alargarán la jornada festiva con una cena que servirá de antesala a la gran fiesta final prevista en el pub London. Con estos actos, la villa chacinera refuerza una de sus tradiciones más queridas, donde la música, el folclore y el reconocimiento a la mujer son los grandes protagonistas de la jornada.