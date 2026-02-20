La matanza nocturna de Guijuelo homenajea a la hostelería este sábado

La villa de Guijuelo acoge este fin de semana sus terceras jornadas matanceras, las dedicadas a la hostelería y que incluyen el sacrificio y despiezado del cerdo nocturno. Esto supone que el pregón y el inicio de la matanza típica tendrá lugar a partir de las 19.00 horas de la tarde. Serán los periodistas Javier Gallego y Carlos Santos quienes ejerzan como maestro de ceremonias y director de matanza respectivamente. Los matanceros de honor serán Cristian y Jonatan Ojeda y José Ángel Sánchez, del sector hostelero y Álvaro Nieto, director de The Objective.

Como en cada jornada no faltarán las degustaciones de la matanza, que en esta ocasión tendrá fines solidarios y también tendrá lugar la pesada. Además, el sábado por la mañana está prevista la celebración del encuentro de tamborileros ‘Alberto Vela’ que tendrá lugar en la Plaza de Julián Coca y está organizada por el grupo folclórico El Torreón.

Este fin de semana además se celebrará también la fiesta del mondongo. Tendrá lugar el domingo 22 a partir de las 12.00 horas del mediodía y contará con la exposición de los productos del cerdo, la elaboración de los embutidos y la prueba del mondongo.