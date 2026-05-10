El mes de mayo trae una gran propuesta cultural para los vecinos de Guijuelo

Hay obras de teatro, programación para luchar contra el acoso escolar y cursos para familiarizarse con la IA

Ayuntamiento de Guijuelo
Ayuntamiento de Guijuelo

Los vecinos de Guijuelo tienen preparada una intensa programación cultural para este mes de mayo por parte del Ayuntamiento.

El teatro y la formación regresan al Centro Cultural, donde también se sigue trabajando para concienciar sobre el reciclaje y las acciones contra el bullying.

En concreto, hay previstas sesiones de teatro para los escolares de Guijuelo y la comarca, con las obras ‘¡Ay qué lío!’ y ‘Un día de cuento’ para el día 6. Para el público infantil y familiar también se representará ‘Chiflados’ y el bebecuentos ‘Storytelling’, ambos para el día 15.

También se celebrará una nueva emisión del programa QTC con la autora Marina SanMartín y para luchar contra el acoso escolar el Centro Cultural ofrecerá una actividad intergeneracional.

Para celebrar el día Mundial del Reciclaje se llevará a cabo un paseo por la naturaleza para recoger, reciclar y proteger el entorno.

En el apartado relacionado con la formación se impartirán tres cursos dentro del programa Conexión Digital Senior +60 sobre fotografía, Youtube y reservas online.

Para los jóvenes de 18 años se pondrá en marcha un curso sobre ChatGPT y otras herramientas para trabajar con la Inteligencia Artificial.

Programación cultural del mes de mayo en Guijuelo
Programación cultural del mes de mayo en Guijuelo | Ayuntamiento de Guijuelo

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