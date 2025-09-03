La meta de la Vuelta a España en Guijuelo se situará en el parking del Jamón

La Vuelta Ciclista a España llegará a Guijuelo el próximo viernes, 12 de septiembre, donde la localidad será la meta de la 19ª etapa de la competición.

Con motivo del evento deportivo, el tráfico en el municipio se verá afectado y restringido de forma temporal. La carrera entrará por el norte, a través de la calle Filiberto Villalobos, para dirigirse hacia el cruce de Cespedosa y continuar por la carretera del Guijo. El recorrido de los ciclistas regresará a Guijuelo por la entrada sur, de nuevo por Filiberto Villalobos, para llegar a la línea de meta, que estará ubicada a la altura del conocido "parking del jamón".

Además, las autoridades han informado de que la zona de meta, así como las calles adyacentes, también tendrán restricciones de tráfico y aparcamiento. Las vías afectadas son Filiberto Villalobos, Adelfa, carretera de Valdecasa, Bajada de las piscinas, la zona del pabellón de deportes y las calles del nuevo barrio del Torreón.