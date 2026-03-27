Comienza el trámite para que Monleón sea BIC con categoría de Conjunto Histórico

La Junta ha iniciado el procedimiento de declaración de Monleón como Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico con el fin de proteger y poner en valor una villa amurallada medieval de carácter singular.

El BOE ha publicado la resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura destacando de la villa ejemplo como villa medieval, “caracterizada por una interesante traza urbana y una estructura heredada de su condición de asentamiento fortificado históricamente vinculado al territorio en el que se asienta y sobre el que extendía sus funciones, siendo su castillo el hito histórico, arquitectónico y paisajístico que mejor resume los valores de esta área patrimonial”.

La orden destaca que la localidad es un “asentamiento amurallado de forma ovalada, desde el que se controlaba y vigilaba el paso natural hacia Extremadura a través del curso del río Alagón, evitando las Sierras de Francia, de Béjar y de Gata” así como que fue una ruta alternativa a la conocida como Vía Dalmacia.

Explica que su repoblación tuvo lugar a partir de 1199 con Alfonso IX, que la convierte en la capital de un alfoz, centro administrativo-militar de la zona, con la creación de las distintas instituciones concejiles y elementos que lo identifican como una comunidad de villa y tierra, como son la muralla, el castillo y la iglesia. Durante el siglo XIII, Monleón fue un lugar de gran notoriedad, formando parte de una línea defensiva contra los musulmanes, como plaza fuerte con castillo y recinto amurallado. Con Fernando III, la villa pierde su condición de cabeza de concejo pasando a pertenecer al de Salamanca y perdiendo en consecuencia parte de su importancia en la zona.

Monleón también fue lugar de asentamiento de una comunidad judía, si bien no han quedado restos materiales de aquella ocupación, salvo quizá un reflejo en la traza compacta y sinuosa del conjunto.

La estructura urbana del conjunto histórico de Monleón se caracteriza por su condición de asentamiento defensivo y su peculiar ubicación y adaptación a la topografía del terreno, desarrollando un recinto urbano que aprovecha sus defensas naturales, con la torre del castillo como el punto más destacado y sobresaliente del conjunto.

En la actualidad, el conjunto conserva un trazado urbano poco modificado y una interesante arquitectura tradicional, en la que coexisten distintos modelos y tipologías que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, adaptándose al reducido espacio que delimitan las murallas.

La muralla y el castillo

La muralla de Monleón presenta una longitud de 735 metros, en una superficie de casi 3 hectáreas, con una altura variable y una anchura aproximada de 2,50 metros, en la que se pueden distinguir distintas fases constructivas. Está construida con dos caras exteriores que pueden ser de sillería, sillarejo o mampostería concertada de piedra del lugar y entre ambas un relleno de mampuestos con cal de muy sólida factura. Los materiales pétreos más utilizados son la cornubianita y el granito.

La muralla disponía inicialmente de cuatro puertas de acceso fortificadas en el siglo XIII, que definen claramente la relación del núcleo urbano con su entorno. En la actualidad, desaparecida la Puerta del Río, que bajaba al arroyo Riofrío, se conservan tres puertas que, si bien presentan distintas tipologías, tienen en común el uso del arco apuntado. Son la Puerta de la Villa, que pertenece a la tipología de puerta-torre y presenta un marcado carácter urbano; la Puerta de Coria, de tipología turriforme, que marca la dirección de la ruta hacia la localidad extremeña que le da nombre y la Puerta del Sol, situada en el lienzo sur y orientada al amanecer, que es un tipo de puerta acodada.

El castillo, testigo de la importancia del poder feudal del momento, se alza en el extremo sudoeste de la cerca, constituyendo sin duda el elemento más significativo de la arquitectura de Monleón.