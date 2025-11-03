Noviembre, un mes repleto de cultura y actividades sociales en Guijuelo

Guijuelo se prepara para un mes de noviembre intenso, con una agenda cargada de propuestas culturales, sociales y formativas para todos los públicos. La programación destaca por su variada oferta cultural, incluyendo varias sesiones de artes escénicas. La música también tendrá su espacio con los actos relacionados con el Día de Santa Cecilia, la patrona de los músicos.

El mes acogerá la conmemoración de fechas importantes y la organización de actividades formativas. Se celebrará el Día Mundial de los Derechos del Niño y se impartirá formación centrada en el uso y la solicitud del certificado digital. Además, se emitirán dos ediciones especiales del programa de radio local "Qué Te Cuentas". Dentro de la agenda, se encuentra también la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Noviembre marca también el inicio de importantes iniciativas de carácter social. Se abre el plazo para la presentación de trabajos para el concurso solidario de Navidad, cuya recaudación se destinará a la asociación síndrome de Turner Alejandra Salamanca. Finalmente, se informa que del 21 de noviembre al 1 de diciembre estará abierto el plazo para solicitar la participación en el programa de conciliación familiar durante el periodo navideño, conocido como "Conciliamos Navidad".