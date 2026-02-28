Nueve Castilla y León asegura querer ayudar al sector Ibérico aligerando los trámistes, concediendo ayudas y protegiéndolo frente a Mercosur

Chabela de la Torre, candidata por Salamanca en la lista de Nueve Castilla y León para las próximas elecciones autonómicas, ha visitado la VIII Feria Gastronómica de Guijuelo

Chabela de la Torre, candidata por Salamanca en la lista de Nueve Castilla y León para las próximas elecciones autonómicas, ha visitado esta sábado la VIII Feria Gastronómica de Guijuelo. Y ha querido aprovechar la oportunidad para defender el plan de su formación para con en el sector del Ibérico.

Principalmente, desde Nueve Castilla y León aseguran querer aligerar los trámites administrativos, conceder ayudas económicas y proteger al sector frente al acuerdo de Mercosur.

"Reforzaremos y priorizaremos las líneas autonómicas de financiación para circulante e inversión destinadas a empresas y productores del ibérico", ha defendido, dando también ha asegurado que aumentarán las ayudas para nuevos proyectos industriales ligados al sector agroalimentario, con especial atención al ibérico, "favoreciendo inversiones en modernización, transformación, digitalización, eficiencia energética, trazabilidad, envasado y mejora comercial".

De la misma manera, ha hecho mención a buscar la reducción de "trabas, plazos y duplicidades en permisos, licencias, autorizaciones y resolución de subvenciones para proyectos agrarios, ganaderos e industriales". Su objetivo es que quien quiera invertir en Guijuelo "no se encuentre con una carrera de obstáculos administrativa".

También quieren defender al sector frente al impacto del acuerdo con Mercosur, para "evitar que una competencia desleal castigue a quienes cumplen normas mucho más exigentes aquí que fuera". Asimismo, está entre sus planes reforzar "la identificación clara y diferenciada del ibérico en los lineales de supermercado y en la promoción comercial", para que el consumidor reconozca el origen, la calidad y la certificación del producto y "el valor añadido se quede en nuestra tierra".

De la Torre también ha aprovechado la oportunidad para poner en labor el pasado de una de sus compañeras, Silvia Clemente, fundadora del grupo, y su "férrea defensa del sector" durante casi una década como Consejera de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León.