El nuevo y moderno instituto de Guijuelo, listo para recibir a los alumnos

Fue en 2021 cuando la Junta de Castilla y León anunciaba la construcción de un nuevo instituto en Guijuelo que permitiera cerrar el antiguo, lleno de humedades, goteras, moho y todo tipo de problemas. Tras la licitación y tres años de obras, en tan solo doce días los alumnos disfrutarán de un primer día de clase en un entorno que nada tiene que ver con el edificio antiguo.

El nuevo edificio es amplio, moderno, funcional, con numerosos espacios comunes, aulas suficientes para lo más de trescientos alumnos con los que cuenta el centro que cursan ESO, Bachillerato y FP.

el estudio encargado de proyectar un nuevo edificio de educación secundaria: el IES Vía de la Plata, en Guijuelo, Salamanca. Este se sitúa en el límite sur de la localidad, dentro de una vaguada con una gran pendiente en dirección norte-sur y vistas a la cercana sierra de Béjar.

Los redactores del proyecto del apostaron por un edificio grande, rectangular con un patio interior ajardinado y un espacio central de tres alturas. Grandes lucernarios, aulas polivalentes situadas pensando en la orientación, geotermia y placas solares permiten que sea eficiente energéticamente y que cuente con mucha luz en su interior.

Interior del IES Via de la plata de Guijuelo. Fotos cedidas por Gabriel Gallegos (7)

Espacios en el nuevo instituto

El nuevo instituto se levanta en una parcela cedida por el Ayuntamiento y ha supuesto una inversión de unos 16 millones de euros.

El centro cuenta con 16 unidades de ESO, 4 de Bachillerato, 2 de FP Básica y 2 de FP de grado medio, lo que supondrá un total de 720 puestos escolares. En la zona docente de Secundaria habrá 16 aulas polivalentes, 4 de diversificación y apoyo, 2 aulas taller tecnología, 2 de música y audiovisual, 2 de plástica, 2 de informática y 2 laboratorios de ciencias experimentales.

Interior del IES Via de la plata de Guijuelo. Fotos cedidas por Gabriel Gallegos

Para Bachillerato hay 4 aulas polivalentes, 1 de informática, 2 aulas de desdoble, 3 laboratorios, aula de dibujo y un taller tecnología. La parte de Formación Profesional contará con 4 aulas polivalentes, taller de instalación y reparación de equipos informáticos y taller de informática y comunicaciones. Finalmente habrá zonas comunes en las que se instalarán 15 departamentos, un aula de proyectos colaborativos, salón de usos múltiples, biblioteca, almacén recursos educativos, y gimnasio.

Por su parte la zona de administración cuenta con despachos dirección, jefe de estudios, secretaría, orientación, conserjería, salas de visitas, sala de profesores, fisioterapia, despacho Ampa y despacho de alumnos, y los servicios comunes, con cafetería, cuartos de telecomunicaciones, limpieza, calefacción, almacén. El nuevo centro también incluirá espacios exteriores con zona de juegos, dos pistas polideportivas, aparcamiento y zona ajardinada.