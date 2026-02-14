Ortega Cano, Nacho Abad o Borja Jiménez, entre las caras conocidas de la segunda jornada de la Matanza Típica de Guijuelo 2026

El segundo fin de semana de la Matanza Típica de Guijuelo 2026 ha estado plagado de caras conocidas. En esta ocasión Pedro Moya El Capea, Nacho Abad, Adolfo Gómez, Borja Jiménez, Manuel Leyes, José Luis Sánchez o José Ortega Cano se han dado cita en uno de los eventos más esperados para el municipio chacinero.

No es para menos, cuando cientos de personas han acudido hasta el lugar para ver de cerca a periodistas, figuras del torero, empresarios o al médico Manuel Leyes.

Guijuelo Matanza Típica

El director de la Matanza ha sido Pedro Moya El Capea, mientras que se ha nombrado Matanceros de Honor al periodista, Nacho Abad, al empresario, Adolfo Gómez, al torero Borja Jiménez, al traumatólogo y cirujano ortopédico, Manuel Leyes, al doctor en fisioterapia de la USAL, José Luis Sánchez y al torero retirado, José Ortega Cano.

Más tarde comenzaban los preparativos del cerdo, donde los profesionales preparaban al animal para uno de los espectáculos más arraigados en la provincia salmantina, la quema del animal. Seguía con el tradicional chamuscado, para después realizar el despiece y el reparto de mantecados y aguardiente.

Guijuelo Matanza Típica

Así pues, el cuadragésimo aniversario de la Matanza Típica de Guijuelo se ha celebrado en compañía de los habitantes de la localidad y de las personalidades que han situado en lo más alto del panorama nacional a la localidad charra.

De este modo, vecinos, Águedas o matarifes se han reunido al son de la tradición para hacer que una de las costumbres del propio país no se pierda y que continúe para los avales de la historia.

La jornada ha continuado con la degustación de las chichas ibéricas solidarias, la jornada de puertas abiertas para el Museo de la Industria Chacinera y la degustación de pinchos matanceros en la décima Ruta de Pinchos de la Matanza.