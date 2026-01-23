París de Noia volverá a cerrar las fiestas de Guijuelo

París de Noia, una de las orquestas más importantes a nivel nacional, volverá a cerrar las fiestas de Guijuelo, tal y como ha adelantado el alcalde, Roberto Martín, a Salamanca24horas en la Feria Internacional de Turismo.

"Son las últimas fiestas de la legislatura y las estamos trabajando con mucho cariño", ha reconocido. La elección de París de Noia es una muestra de agradecimiento a los guijuelenses por "estos ocho años" y el broche de oro para el fin del actual mandato de Roberto, que quiere acabarlo "de la mejor manera".

El alcalde también ha querido destacar el comportamiento de la orquesta con el municipio: "Se ha portado siempre muy bien con Guijuelo y nosotros con ella. Ha cerrado las fiestas en los últimos tres años".