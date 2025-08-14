Una plaza a rebosar en el tradicional chupinazo de Guijuelo, con unas 5.000 personas disfrutando de la fiesta

El municipio de Guijuelo ya está oficialmente en fiestas tras el tradicional chupinazo que ha tenido en la tarde de este jueves 14 de agosto, de la mano de su alcalde, Roberto Martín. El epicentro de la fiesta este jueves está teniendo lugar en la plaza del pueblo, que se ha llenado literalmente de vecinos y allegados de otros puntos de la provincia, así como de los turistas que estos días se encuentra en el municipio disfrutando de sus vacaciones de agosto.

Chupinazo en Guijuelo

El chupinazo como marca ya prácticamente la tradición ha estado pasado por agua, donde entorno a unas 5.000 personas se han concentrado, según cifras facilitadas por el Ayuntamiento, y han sacado las pistolas de agua, que se han entremezclado con la espuma y el confeti, además de los disfraces de los asistentes para dar paso a varios a cinco intensos días de fiesta, donde habrá actividades para todos los públicos destacando especialmente los festejos taurinos del 15 al 19, así como diferentes orquestas musicales.

La fiesta continuará este viernes con la celebración de la eucaristía, procesión y ofrenda floral en honor a Nuestra Señora de la Asunción; un vino de honor, y la encerrona, despedida de los ruedos del diestro salmantino Pedro Gutiérrez Lorenzo 'El Capea'. Una jornada que concluirá con la orquesta La Huella en la plaza mayor.